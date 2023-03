Graziano Ioli, festa per gli 80 anni, 50 da ristoratore e 20 al ’Caminetto’

Dopo la festa l’amaro. A San Mauro Mare Graziano Ioli ha festeggiato un triplice importante e significativo traguardo: da un lato gli 80 anni di età, poi i 20 anni di attività del ristorante pizzeria Caminetto e i 50 anni di vita nel settore della ristorazione passati fra pizza, fornelli e servizio in sala a contatto con una clientela che da affezionata e assidua è diventata spesso amica. Ma ancora oggi c’è gente che crede che Graziano Ioli (nella foto) gestisca pure il ristorante ’Maria’ a Bellaria che ha guidato dagli anni ‘70 al 2004 quando prese ’Il Caminetto’ di San Mauro Mare.

Dice Graziano Ioli: "Non c’è nulla di male, ma io sono qui a San Mauro Mare, ho una buona clientela con la quale ho instaurato un rapporto di amicizia e spesso mi piace sedere al tavolo e scambiare quattro chiacchiere con le persone che frequentano il mio locale. Queste dicerie però mi fanno male. Sto uscendo da due anni veramente molto duri, anche se l’estate scorsa è andata bene e questo ci ha dato un po’ di respiro. Purtroppo la pandemia ci ha tagliato le gambe. Poi sono arrivate le bollette di gas e acqua, triplicate, a fare il resto dei danni per una struttura come la nostra. Ma per fortuna il nostro pubblico ci vuole bene. Mi piacerebbe solo che tutti sapessero che io sono qui con la tenacia di resistere anche nei momenti difficili e non vado altrove: resto qui a combattere. Fra crisi, salute e problemi vari ho sempre stretto i denti e guardato avanti. Ho avuto il covid, sono stato ricoverato in terapia intensiva, ma sono ancora qua. Secondo me devo resistere altri 10 anni per poter tornare agli anni d’oro lavorativi del Caminetto".

Ermanno Pasolini