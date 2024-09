Grosso pino crolla su due negozi

Un grosso pino è crollato ieri su due negozi del lungomare di Cesenatico. E’ accaduto attorno alle 9.15 del mattino all’altezza del numero civico 18 di viale Carducci. "Improvvisamente _ raccontano alcuni passanti _, abbiamo avvertito dei rumori strani, poi abbiamo visto il marciapiede muoversi e l’albero coricarsi verso i negozi". A cedere è una pianta molto grande e di grande pregio estetico e paesaggistico, alta 15 metri, che proprio per questo motivo era monitorata costantemente, ed era stata controllata anche recentemente pochi giorni fa dai tecnici addetti alla cura del verde pubblico, i quali non avevano ravvisato alcuna situazione critica o di pericolo. Nella caduta il tronco è finito sull’edificio al piano terra dove ci sono il negozio di accessori per telefoni cellulari Mela Compro, e il negozio Outlet dell’occhiale, mentre la parte superiore della chioma ha toccato il condominio sul retro dei negozi. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte e non ci sono feriti. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse pattuglie della Polizia locale di Cesenatico, i cui agenti hanno messo in sicurezza l’area, impedendo alle persone di avvicinarsi. Due squadre dei Vigili del fuoco sono arrivate ed i pompieri, utilizzando un braccio estensibile con il cestello, sono riusciti a lavorare con delle motoseghe, per tagliare i grossi rami ed alleggerire il peso. Successivamente gli stessi vigili del fuoco, da oggi si occuperanno di rimuovere anche il grosso tronco del pino che ha un diametro di circa un metro, al fine di poter caricare e rimuovere la pianta.

Sul posto è giunto Fabio Ceccarelli, il responsabile del verde per la società municipalizzata Cesenatico Servizi. Con lui abbiamo parlato delle possibili cause di questo crollo e, tenuto conto del fatto che la pianta era in buona salute, tutte convergono sugli effetti del ciclone Boris e delle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi. Quando dopo un lungo periodo di siccità ci sono piogge così intense, le piante assorbono infatti moltissima acqua con le radici; il fusto e la chioma si riempiono di linfa e di liquidi che inevitabilmente finiscono per caricare ed appesantire gli alberi. Spesso accade così che si spezzano dei grossi rami, in alcuni casi purtroppo l’albero cede e potrebbe essere quanto accaduto ieri mattina al grosso pino sul lungomare di Cesenatico. Tuttavia occorre anche considerare che la pianta sembra essersi infossata, quindi fra le cause possibili del crollo, potrebbe esserci anche l’acqua piovana che ha eroso e lavorato nel terreno sabbioso sottostante il marciapiede, causando la perdita di stabilità del grosso pino del peso di parecchie tonnellate. I disagi sono stati contenuti, in quanto è stata interdetta soltanto una parte del marciapiede, mentre la circolazione stradale non ha avuto rallentamenti, se non in alcuni momenti dell’emergenza. Sono ancora da valutare i danni ai due negozi e al condominio retrostante. Da un primo esame, la buona notizia pare che non vi siano danni strutturali, quindi gli edifici sono agibili ed occorrerebbero esclusivamente degli interventi di ripristino di coperture, canali di gronda ed intonaci esterni. Una volta rimosso il grosso tronco i tecnici privati dei proprietari, i tecnici del Comune e gli stessi Vigili del fuoco, avranno la possibilità di fare un sopralluogo.

Due squadre dei vigili del fuoco ieri mattina alle 6 sono intervenute in via Manzoni a San Mauro Pascoli per domare un incendio all’interno di un garage. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme e il tempestivo intervento dei pompieri ha anche evitato che le fiamme potessero propagarsi al resto dell’edificio. L’incendio è così stato prima arginato e poi domato senza causare danni strutturali o problemi di abitabilità.

Giacomo Mascellani