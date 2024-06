Guardia di Finanza. Evasione fiscale e crimine, un bilancio di successi

Festeggia il 250° anniversario la fondazione della Guardia di Finanza con un impegno a tutto campo contro la criminalità a tutela di cittadini e imprese. Il bilancio dell’attività della guardia di finanza mostra un impegno totale nella lotta alla criminalità. Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza della provincia di Forlì-Cesena ha eseguito oltre 2.600 interventi ispettivi e più di 400 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalita? nell’economia. Le attività di ispezione hanno consentito di individuare 36 evasori e 481 lavoratori in ‘nero’ o irregolari. Scoperto, poi, un caso di evasione fiscale internazionale riconducibile a manipolazioni dei prezzi di trasferimento. Le persone denunciate per reati tributari sono 173, di cui uno tratto in arresto. Sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni per un valore di oltre 8 milioni di euro. Sono state avanzate 6 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. I 24 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare più di 6.000 Kg. di prodotti energetici; 9 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale. Nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell’economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 8 interventi, che hanno portato alla denuncia di 3 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per più di 2,9 milioni di euro. Sono stati investigati in provincia di Forlì-Cesena oltre 225 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio. È proseguita l’azione del Corpo a tutela dei risparmiatori nel contrasto ad ogni forma di abusivismo bancario e finanziario, realizzate prevalentemente mediante canali telematici e sempre più innovativi strumenti digitali, con la denuncia di 4 persone. Ai confini marittimi e aerei sono stati eseguiti 20 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di movimentazioni illecite per più di 98mila euro, l’accertamento di 8 violazioni nonché il sequestro di valuta, titoli e certificati contraffatti per oltre 48mila euro.

Annamaria Senni