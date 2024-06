Guidi: "Scuole aperte anche al pomeriggio"

Moris Guidi, 50 anni, è candidato sindaco della lista "Per San Mauro", area centro sinistra a San Mauro Pascoli. Avvocato dal 2004, è stato assessore esterno ai Lavori pubblici e ambiente nella giunta della sindaca Luciana Garbuglia dal 2002 al 2004 e assessore all’urbanistica nelle giunte del sindaco Miro Gori dal 2004 al 2014.

Quali sono i punti principali del suo programma?

"Il progetto politico si fonda su valori e ideali di centrosinistra, mettendo al centro la persona, l’interesse della comunità locale e le sue peculiarità. È basato su due pilastri: la sostenibilità ambientale e la coesione sociale. Lavoreremo per una città in cui questi due elementi possano coesistere senza lasciare indietro nessuno. Immaginiamo una San Mauro sempre più accogliente e aperta, con una visione di vasta scala e uno sguardo verso l’Europa, da cui vogliamo cogliere sempre maggiori opportunità per garantire un futuro roseo alla nostra città. Vogliamo puntare forte sull’Unione dei Comuni Rubicone Mare, che rimane per noi un Ente fondamentale per il raggiungimento di molti obiettivi strategici. Due gli obiettivi: le scuole aperte anche al pomeriggio, ampliando il tempo prolungato, e rendere gratuiti il trasporto e la mensa scolastica. Non prevediamo alcun aumento dei tributi comunali e la tassa di soggiorno continuerà a essere destinata interamente alla promozione e valorizzazione turistica di San Mauro Mare".

Perchè i suoi concittadini dovrebbero votare per lei?

"Perchè è una lista civica che racchiude un progetto politico condiviso con i cittadini, che pone al centro l’interesse collettivo dei sammauresi, l’ambiente, i giovani e la coesione della comunità, e che vuole garantire per il futuro un ulteriore miglioramento del paese".

Ermanno Pasolini