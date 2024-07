Guidi: "Sfide impegnative, centro da riqualificare"

Primo consiglio comunale a San Mauro Pascoli della nuova amministrazione guidata dal sindaco Moris Guidi che ha detto in apertura di seduta: "Non sono pervenute rinunce o osservazioni per cui vengono confermati tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza eletti". Sono: Albert Alessandri, Tiziano Bianchini, Azzurra Barducci, Katia Casadei, Fausto Merciari, Enrica Stefani, Silvia Gori, Michele Rizzo, Lisa Maroni, Gianluca Evangelista e Riccardi Pieroni. Per la minoranza Simone Pascuzzi, Domenico Marseglia, Milena Marcantoni, Francesco Dellachiesa e Thomas Montanari. Capogruppo di maggioranza è stato eletto Gianluca Evangelisti e per la minoranza Simone Pascuzzi già candidato sindaco per il centrodestra. Ha continuato il sindaco Moris Guidi: "Alla base della nostra amministrazione le decisioni verranno prese di comune accordo con i cittadini. Le sfide che ci aspettano non sono facili, ma per vincerle e raggiungere gli obiettivi bisogna credere negli enti sovracomunali a cominciare dall’Unione dei Comuni Rubicone e Mare. Abbiamo improntato il nostro progetto ai principi di condivisione e trasparenza. Vogliamo puntare molto sulla pianificazione territoriale sovracomunale. Le opere pubbliche che riguardano più da vicino il nostro paese in primis c’è la riqualificazione del nostro centro storico per favorire e rivitalizzare anche di più. Poi la riqualificazione di numerose strade nel centro, in campagna e a San Mauro Mare, riqualificazione e creazione delle rete ciclopedonale".

Il sindaco ha anche parlato di realizzare un bosco urbano diffuso per abbattere la CO2 e la ulteriore riqualificazione di Villa Torlonia, compreso l’appartamento Pascoli, la riqualificazione dei parchi pubblici a San Mauro Pascoli e a San Mauro Mare. E ancora il sostegno a tutte le associazioni di volontariato e per i medici di base verranno individuati locali più idonei. E non ultimo le scuole con il tempo prolungato per coniugare i tempi scuola-lavoro. E ha concluso: "La vita culturale di San Mauro Pascoli ruota attorno alla figura del nostro grande poeta Giovanni. Ma i temi sono tanti come la situazione del complesso industriale calzaturiero, la sicurezza, l’ampliamento dell’organico della nostra caserma dei carabinieri e della nostra polizia locale". Simone Pascuzzi ha aggiunto di essere orgoglioso di avere con lui tutti consiglieri tesserati di Fratelli d’Italia e ha auspicato di lavorare insieme alla maggioranza nei prossimi cinque anni con un unico obiettivo: il bene di San Mauro Pascoli. E infine la nomina dei rappresentanti in seno all’Unione dei Comuni del Rubicone: per la maggioranza Silvia Gori e Francesco Dellachiesa per la minoranza.