I bookmakers credono nel Cavalluccio

C’è fiducia nella salvezza del Cesena, la crisi di risultati (e spesso anche di prestazioni) che dura da un mese e mezzo non ha tolto comunque la convinzione nelle agenzie di scommesse e nei bookmakers che i bianconeri (decimi in classifica con 26 punti ma reduci da 4 punti nelle ultime sei gare) possano centrare l’obiettivo primario della permanenza in categoria: secondo chi formula le quote infatti dieci formazioni sono al momento maggiormente candidate dei romagnoli a lasciare la categoria.

Il Cesena infatti si trova a metà di questa speciale graduatoria, quotato a 5,50 come il Modena, una certa fiducia resiste quindi ovviamente è scesa la quota che un paio di mesi fa era a 7,50.

Una formazione non è considerata nella lotta per retrocedere ed è ovviamente la capolista Sassuolo che sta disputando un torneo a parte e se continua così raggiungerà il ritorno nella massima serie con netto anticipo. In fondo alla classifica delle quote retrocessione dei bookmakers ci sono Sudtirol e Cosenza date a 1,44, poi Salernitana 1,75, Cittadella e Frosinone 2, Reggiana, Brescia e Mantova 2,75, Sampdoria 3,50, Carrarese 4,50, Modena e Cesena 5,50, Palermo 7,50, Catanzaro e Juve Stabia 10, Bari 15, Cremonese 26 poi le tre che sono davanti e stanno viaggiando forte.

Così diventa solo statistica considerare lo Spezia a 251, Pisa 501 e il sempre più irresistibile Sassuolo capolista non viene logicamente nemmeno quotato, infatti è già ampiamente salvo. Il match di venerdì sera (ore 20,30) a Marassi con la Sampdoria è importantissimo, i doriani occupano l’ultima posizione playout a 21 punti, il Cesena si trova cinque lunghezze sopra; chiaro che perdendo i blucerchiati avanzerebbero speranzosi mentre i bianconeri si avvicinerebbero alle zone delicate.