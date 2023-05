I ginnasti cesenati con stivali e badili

Tra i tanti sportivi che in questi giorni si stanno prodigando per aiutare le famiglie fortemente colpite dai danni dell’alluvione del Savio, ci sono anche i rappresentanti della ginnastica artistica cesenate. Fortunatamente la palestra, ubicata in zona Ippodromo, non ha risentito di particolari danni e così molti hanno deciso di dedicarsi a chi è stato meno fortunato. Lo dimostra la testimonianza di una ex tesserata della ‘Renato Serra’, che chiede di restare anonima: "Atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara stanno scendendo per le strade, muniti di badile e scarponi, per aiutare il più possibile le persone che sono state colpite da questa alluvione. E’ lo spirito sportivo, che si nutre del fair play e dei valori olimpici a far diventare soccorritore un ginnasta. Con me c’era un’altra ex ginnasta, Giada Maraldi, poi Andrea Dotti, Samuel Pompinetti e Gabriele Tisselli. Non abbiamo fatto altro che seguire il nostro cuore".