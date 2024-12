I piccoli elfi di Bagno in visita in Comune

"Mercoledì mattina 18 dicembre, le scale della nostra Casa comunale, a Palazzo Pesarini di San Piero in Bagno, si sono riempite di gioia, risate, e del dolce suono delle campanelle natalizie, grazie ai piccoli Elfi della scuola materna di Via Manin a Bagno di Romagna". Lo comunica con grande soddisfazione il sindaco del Comune termale, Enrico Spighi, dopo aver ricevuto un dolce augurio di Natale dai piccoli di quella scuola materna. "Con i loro sorrisi contagiosi e le loro voci piene di allegria – aggiunge il primo cittadino del Comune di Bagno di Romagna – i bambini ci hanno regalato un momento di pura magìa, cantando alcune melodie natalizie per augurarci il Buon Natale. Un gesto semplice, ma speciale che ha riscaldato i nostri cuori e ci ha ricordato il vero spirito del Natale, condivisione, gioia e comunità. Un grande grazie ai bambini, agli insegnanti e a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento. Un caloroso saluto". Il giorno precedente la dolce tenerezza dei piccoli della materna di Bagno, bellamente vestiti da Elfi, avevano fatto un giretto per il paese, cantando, accompagnati dalla musica, da alcune armonie natalizie e attorniati dal calore e dall’affetto non solo dei loro familiari, ma anche dei cittadini e turisti incontrati per le vie, le piazze e le piazzette del paese termale. Tanti i commenti e ancor più i like, oltre a varie suggestive e coinvolgenti fotografie e filmati, sono subito apparsi sui social. Tra i commenti si potevano leggere diversi "bellissimi", "fantastici", "stupendi" rivolti ai dolci bambini e bambine della materna, oltre a vari "bravissime" alle insegnanti e alle collaboratrici.

gi. mo.