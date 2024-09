I Pop Deluxe sono tornati sul palco: "La serata della mia rinascita"

Si chiamano Pop Deluxe e da undici anni portano in giro per l’Italia le più belle canzoni che hanno fatto la storia del pop itialiano e internazionale dagli anni ‘80 a oggi. Sono Cristina Di Pietro cantante e pianista, Paolo Pedretti chitarre, Michele Scarabattoli tastiere, Alessandro Governatori basso, Paolo Tarini batteria. A Gatteo Mare, all’Arena Lido Rubicone, di fronte a più di mille persone, hanno presentato per due ore tanti successi di quelli rimasti nella storia della canzone. La prima serata dopo undici mesi di fermo forzato a causa dell’asportazione di un tumore cerebrale alla cantante Cristina Di Pietro, portavoce del gruppo.

Come è nato il nome Pop Deluxe?

"Questa band esisteva già prima di undici anni fa. I miei musicisti suonano insieme da 30 anni e quando sono entrata io abbiamo scelto questo nome perchè si sono avvicinati alle mie sonorità un po’ pianistiche e quindi alla fine abbiamo rivisitato i brani pop in versione Pop Deluxe"

Quanti brani avete in scaletta?

"Sono una ventina di brani con però tanti medley e quindi le canzoni sono una cinquantina. E queste fanno parte dello spettacolo. Ma in totale sono oltre cento".

Perchè la scelta sul pop?

"Perchè abbraccia un po’ tutto. A volte ha alcune sfumature sul rock, altre sulla dance, soul e acustico. E quindi le canzoni rientrano nelle stelle del firmamento del pop come Michael Jackson, Tina Turner, Queen, Lady Gaga e fra gli italiani Lucio Dalla, Zucchero, Elisa e anche nostri brani".

E’ vero che lei torna sul palco dopo undici mesi di assenza. Cosa è successo?

"A ottobre 2023 ho scoperto di avere un tumore cerebrale. Ci siamo fermati, i ragazzi mi hanno aspettata perchè siamo una vera e propria band tutti per uno e uno per tutti. Sono stata operata all’ospedale Bufalini di Cesena, il recupero è stato tanto lungo e difficile, credevo di non farcela, ma con tanta fede, coraggio e amore di tutti sono di nuovo qui e questa è la serata della mia rinascita".

La canzone più richiesta?

"Ce ne sono tante e dipende dai gusti del pubblico. Certamente ’The show must go on’ è quella che più fa emozionare tutti".

E’ vero che voi collaborate con il grande compositore Mario Lavezzi?

"Sì. Dal 2020 quando festeggiò i suoi 50 anni di carriera scelse noi come gruppo e da allora non ci siamo più separati. Fra l’altro abbiamo in repertorio anche una canzone ’Una storia infinita’ che Mario Lavezzi insieme a Mogol hanno composto per noi".

Il futuro?

"Abbiamo in programma tante serate, stiamo tornando alla ribalta alla grande e siamo pronti per emozionare di nuovo il pubblico con la nostra musica. La cosa più importante è che noi facciamo tutto dal vivo e ci teniamo a creare quel feeling con il pubblico che abbiamo davanti e per questo veicoliamo emozioni".

Ermanno Pasolini