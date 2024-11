I Riceputi di Sorbano, una storia di 180 anni

Tutti i cugini discendenti di Luigi Riceputi di Sarsina (nato nel 1848) - che nel 1868 sposò Giulia Varotti di Sorbano – si sono ritrovati nei giorni scorsi sotto l’insegna della "reunion dei Riceputi di Sorbano". Il capostipite Luigi Riceputi come si diceva allora, andò "par cadnac" cioè per catenaccio, che significava andare ad abitare in casa della moglie a Sorbano, (all’epoca comune autonomo sotto la provincia di Firenze), che dista da Sarsina un paio di chilometri. Giulia Varotti (nata nel 1844) era l’ultima discendente di una delle principali famiglie del luogo, lo zio Lorenzo, che non aveva figli, era stato tenente dei Dragoni del Gran Duca di Toscana e sarà poi per decenni sindaco di Sorbano; il padre Cesare era giudice conciliatore. I Varotti era una famiglia benestante di possidenti terrieri. Giulia e Luigi avranno 7 figli ma solo due di loro raggiungeranno l’età adulta, Antonia che non si sposerà e Giacomo che celebrò le nozze la notte di Natale del 1904, con Isolina Bucci di Ciola, cugina del futuro sindacalista e deputato del Pci Quinto Bucci. La coppia avrà 10 figli, il primogenito Giulio divenne sacerdote ma morirà a soli 25 anni, altri se ne andarono ancora bambini o in giovane età. Si sposeranno solo, Renato, Pina, Renzo e Daria, che sono i genitori oppure i nonni dei partecipanti al memorabile incontro di famiglia. Questo ha avuto inizio con una S. Messa in memoria dei familiari scomparsi, presso la chiesa di Sorbano, seguita con la visita ai cimiteri di Sorbano e di Sarsina. A conclusione un momento conviviale molto partecipato in un ristorante della zona, dove le tre generazioni dei Riceputi, hanno ravvivato ricordi, aneddoti in un clima di allegria e brindisi. Edoardo Turci