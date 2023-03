I sindaci ora fanno i conti con Elly

Filippo Graziosi

Nemmeno il più ingenuo uomo della strada può pensare che la rivoluzione di Elly Schlein non scuoterà dalle fondamenta il Pd. La vittoria è dirompente non tanto nei numeri quanto nella sostanza. E questo non solo a livello nazionale. Anche alle nostre latitudini il ‘terremoto’ Elly si farà sentire. Anzi, qualcosa si è già avvertito. Giustamente gli esponenti cesenati che hanno sostenuto la nuova segretaria dem hanno già fatto capire che qualcosa dovrà cambiare all’interno di un partito, quello cesenate, che si era schierato in maniera quasi monolitica con Bonaccini. Non si parla, almeno per il momento, di dimissioni. Ma i rapporti di forza dovranno essere rivisti.