Il Cardinal Bassetti visita il Liceo:: "Un’ora benedetta con gli studenti"

Il Cardinale tra i banchi di scuola. Sua Eminenza Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia e già presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana) ha incontrato martedì gli studenti della sede distaccata del Liceo scientifico ’Augusto Righi’ di Bagno di Romagna.

Il cardinal Bassetti era stato invitato dal professor Robert Lolli, insegnante di lettere del predetto Liceo, e dal parroco del paese termale d’Alto Savio, monsignor Alfiero Rossi. Il professor Lolli, collaboratore della parrocchia bagnese, ha scritto qualche anno fa un poderoso e rigoroso volume sui Cardinali (’Novecento in Porpora’). Una pubblicazione che è stata consegnata, a suo tempo, anche al cardinal Bassetti, che ha molto apprezzato il certosino e interessante lavoro di ricerca compiuto da Lolli.

Monsignor Rossi è stato compagno di seminario a Firenze del cardinal Bassetti (originario di Marradi), che alcuni fa ha partecipato, nella basilica di S.Maria Assunta a Bagno, alla celebrazione della santa messa per il 50° anniversario di sacerdozio di Rossi. Sottolinea una nota del Liceo di Bagno: "Il porporato ha saputo calamitare l’attenzione dei ragazzi, ai quali ha raccontato alcuni aneddoti tratti dalla vita di don Lorenzo Milani, che il cardinale conobbe di persona negli anni in cui frequentava il seminario, a Firenze. Al cardinal Bassetti ha portato un saluto anche il sindaco di Bagno, Marco Baccini, a nome dell’Amministrazione comunale. Per la scuola sono intervenute la dirigente scolastica Lorenza Prati e la referente di plesso Maria Grazia Corzani. Al termine dell’incontro, il cardinal Bassetti ha voluto lasciare una dedica alla scuola: ’Alla scolaresca e alla preside e ai professori del Liceo Scientifico ’A. Righi’ che mi hanno regalato un’ora benedetta coi loro carissimi alunni. Gualtiero Bassetti’.

Intanto oggi dalle 18 alle 20, nella sede del Liceo di Bagno prendono il via gli Open Day per l’anno scolastico 2023-2024. Dice, a proposito, l’Amministrazione comunale: "Il Liceo scientifico ’Righi’ di Bagno apre le sue porte per far conoscere ai ragazzi di terza media la sede di via Manin e l’offerta formativa. Ad accoglierli vi saranno gli insegnanti e i ragazzi, che racconteranno la loro esperienza, un’occasione importante per riflettere sul proprio futuro". Altri Open Day sono in calendario sabato 16 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16; poi venerdì 12 gennaio dalle 18 alle 20. Possibilità di stage mattutini su prenotazione: infobagno@liceorighi.it;telefono 0543911335.

Gilberto Mosconi