Il Carnervale brinda con Arlecchino

Il Carnevale di Gambettola, molto popolare in Romagna, come da tradizione mantiene ferme le date delle due sfilate dei carri mascherati, in due giornate fuori da quelle indicate nel calendario gregoriano, e cioè il lunedì di Pasqua (21 aprile) e domenica 26 aprile. Da oltre un mese nel capannone di via Marconi cinque gruppi sono al lavoro per costruire i grandi carri mascherati che faranno spettacolo nel centro di Gambettola, i soggetti scelti per i pupazzi di cartapesta si rifanno al mondo delle favole e dei cartoni animati. Il gruppo I Giovani Tonici ha scelto "Pinocchio nel paese dei balocchi"; gli Amici della Scuola: "Merlino e il potere del Drago"; Il Bar Malatesta: "Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato"; L’associazione La Fenice: "La bella e la bestia"; A questi quattro gruppi storici quest’anno si è aggiunto un gruppo di Forlì: I Maranel con il suo carro mascherato dal titolo: " Non ce n’è per Nettuno". Infine l’associazione Grd, Genitori Down di Cesena, con i suoi ragazzi realizzerà il carro dell’inclusione 2025 dal titolo "La vita e i sogni sono fogli dello stesso libro".

A organizzare tutte le manifestazioni del Carnevale è come sempre l’associazione Gambettola Eventi di cui è presidente Davide Ricci, la stessa ogni anno per scegliere l’immagine del manifesto da pubblicizzare in tutta la Romagna indice fra gli alunni delle scuole di Gambettola e Longiano un concorso grafico. Una giuria ha esaminato i disegni presentati e domenica scorsa si sono svolte le premiazioni: l’opera "Arlecchino in un bicchiere", realizzata dai giovanissimi Clea Fiorini, Wade Diable e Nicole Fratellanza, della 2b Scuola Media "Fausto da Longiano", è stata premiata con un targa e un assegno di 300 euro, una immagine piena di allegria che ben rappresenta l’edizione 2025 del Carnevale.

Vincenzo D’Altri