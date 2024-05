Il Cesena si prende tutto, pure la prima Supercoppa

Mai il Cesena si era aggiudicato la Supercoppa di Lega Pro, una manifestazione che, anche con nomi diversi ma stessa sostanza (di Serie C), viene organizzata dal 2000 e nell’albo d’oro vede come primatiste Novara, Spezia e Modena con due successi. Il trofeo che consiste nelle sfide tra le vincenti dei gironi della C, era detenuto dal Catanzaro (proprio quello di Vivarini del quale il Cesena ha appena eguagliato il record di punti della C: 96) e nelle due stagioni precedenti era stato vinto da Modena e Ternana. I bianconeri in effetti ci avevano provato già nel 2009 quando la squadra di Bisoli pareggiò a Gallipoli 0-0 ma perse in casa 1-2. Questa volta dopo nel girone con Mantova e Juve Stabia è stato un successo ottenuto con 4 punti ma quella di domenica contro i campani (2-2) è risultata sicuramente la partita più impegnativa di un’annata trionfale. La Supercoppa di Lega Pro è il terzo trofeo in assoluto a livello di prime squadre ottenuto dal Cesena nella sua storia. Infatti nella stagione 2003-2004 il gruppo di Castori (che fu anche promosso in B) si aggiudicò la Coppa Italia di C annientando al Manuzzi in finale la Pro Patria 4-1 (doppietta di Bernacci, Piccoli, Ranalli e l’ex Tramezzani per i bustocchi) e vincendo anche in trasferta allo ‘Speroni’ il 29 aprile 2004 sotto il diluvio con un gol ancora di Bernacci. Sempre in quella manifestazione i romagnoli avevano sfiorato il colpo sei anni prima quando alla guida di Corrado Benedetti persero la finale contro l’Alzano Virescit. Per uscire dai campionati professionistici il 2 giugno 1957 i bianconeri allenati da Renato Lucchi si aggiudicarono la Coppa per il titolo di campione regionale del campionato di Promozione battendo in casa la Mirandolese 2-1 (in gol Magnani, Palmas e Venturelli) e pareggiando in Emilia 1-1 (reti di Moretti e Ronconi). Tre Coppe in tutto di prima squadra nella storia bianconera, due tra i professionisti (Supercoppa di Lega Pro e Coppa Italia di Serie C e una tra i dilettanti). Non dimentichiamo poi che di recente la Primavera 2 di Nicola Campedelli (promossa in Primavera 1) si è aggiudicata ai rigori la Supercoppa Primavera 2 (giunta alla sesta edizione) battendo la Cremonese e lo stesso trofeo era stato vinto anche nella stagione 2021-22 superando in finale l’Udinese.