Il Comune di Sogliano ha donato un’auto all’Auser

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha donato alla locale sezione dell’Auser Cesena un’auto 4x4, destinata a supportare le attività di volontariato nel territorio. L’iniziativa mira a potenziare gli sforzi dei volontarinell’aiutare i cittadini più fragili e in difficoltà. L’auto sarà impiegata principalmente per i trasporti essenziali, in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione Rubicone e Mare, per garantire a persone fragili o in percorsi di cura l’accesso a strutture ospedaliere e centri di riabilitazione. Il Gruppo Auser conta l’apporto di oltre 60 volontari, che si dedicano con generosità al bene della collettività.