"Il Comune non lasci campo libero al gestore"

Marco Casali, capogruppo di FdI, intervenuto in commissione: che futuro ha il Foro?

"Il Foro che abbiamo conosciuto non tornerà più. Quella dimensione sociale e mercatale è persa, sia per le modifiche strutturali incompatibili con il suo passato, sia perché la città non ha investito su un flusso turistico in grado di valorizzare un luogo tradizionale com’era il Foro. Siamo arrivati al capolinea".

Ma c’è un gestore che investe.

"Un gestore che avrà in mano le redini del complesso fino al 2056, diventando di fatto il dominus dell’area. La decisione da parte del Comune di rilevare il piano superiore, abbassando le quote di ammortamento della struttura, si è rivelata una ancora di salvezza per la parte privata, oggi ricompattata attorno un marchio della grande distribuzione, determinando, di fatto, un clamoroso autogol".

Perché un autogol?

"Senza l’intervento del Comune, con ogni probabilità la parte imprenditoriale avrebbe rinunciato alla concessione, restituendo un contenitore a disposizione della città. Invece si è scelto di soccorrere il privato, precludendoci ogni possibilità di riconversione. Siamo quindi nella condizione di dover convivere con questa ’superpotenza’, cercando di solleticarla con qualche proposta in grado di orientare l’ex Foro verso una funzione più sociale".

Come deve agire il Comune?

"Riorientare ciò che è ancora possibile , favorendo uno sviluppo anche nelle ore serali, o promuovendo attività anche non legate alla commercializzazione".

a.a.