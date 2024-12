Il conservatorio Maderna-Lettimi in scena con il concerto di Natale

Con il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica (fuori abbonamento, domenica alle 16) il Conservatorio Maderna-Lettimi presenta al Teatro Bonci un programma d’auguri per la città, adatto a un pubblico di tutte le età: dalle affascinanti atmosfere crepuscolari del norvegese Edward Grieg alle intramontabili melodie dei balletti russi di Pëtr Il’ič Čajkovskij, fino ai valzer viennesi di Johann Strauss. A dirigere l’orchestra, di oltre 60 elementi, il Maestro Paolo Manetti. Diplomato in Composizione, Direzione d’orchestra, Musica corale e Direzione di coro, Paolo Manetti ha diretto compagini di rilievo come l’Orchestra Accademia I Filarmonici, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra da camera di Mosca, l’Orchestre des Jeunes de la Mediterranée, l’Orchestra dell’Emilia Romagna “A. Toscanini”. Ha collaborato con solisti come Enrico Dindo, Daniel Chorzempa, Rocco Filippini, Franco Maggio Ormezowski, Ramin Barahmi, Luisa Prandina, Raffaele Trevisani, John Olaf Laneri, Francesco Manara. È docente del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini.

Info allo 0547.355959 o a info@teatrobonci.it