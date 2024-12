’Il coraggio di costruire la pace’ si chiude con ’Il canto di Rut’

Una perfetta storia di accoglienza giovedì al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone chiuderà la rassegna "Il coraggio di costruire la pace", a cura della Commissione cultura delle parrocchie. Protagonista dell’evento Liana Mussoni, autrice e interprete dello spettacolo "Il canto di Rut". In scena, oltre a Liana Mussoni alla voce, ci saranno Gabriele Zoffoli al violoncello e Andrés Langer Eduardo al pianoforte. Un viaggio affascinante quello di Rut che dalle colline del Moab, l’attuale Giordania, decide di seguire l’anziana suocera Naomi verso Betlemme, per darle sostegno e conforto, abbandonando la propria terra e i suoi dèi per abbracciare, in completa povertà, il popolo di Israele e la sua fede. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.45, con ingresso a offerta libera. La rassegna "Il coraggio di costruire la pace" è promossa dall’Unità pastorale di Savignano sul Rubicone, con il patrocinio del Comune e il patrocinio dei Comuni di San Mauro Pascoli e Gatteo, del sostegno di RomagnaBanca, e della collaborazione delle scuole di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, del Movimento dei Focolari in Italia, del Centro Culturale "Il tralcio" e della Fondazione "Asilo Vittorio Emanuele II".

e.p.