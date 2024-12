Il Don Chisciotte di Masacci donato al Comune

Il patrimonio artistico culturale del Comune si arricchisce di un’ulteriore, preziosa opera donata all’ente da una cittadina, Anna Maria Antonelli, con lo scopo di metterla a disposizione di tutta la comunità cesenate e dei visitatori. Si tratta di un bassorilievo realizzato dallo scultore Amedeo Masacci in amalgama di cemento negli anni 1964-65 e che rappresenta Don Chisciotte della Mancia, protagonista dell’omonimo romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra. La donatrice ha espresso la volontà di cedere al Comune anche i diritti di riproduzione dell’opera e ha chiesto che la donazione venga intitolata al padre Nevio Antonelli. "Siamo grati alla signora Antonelli – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – per questa sua generosa donazione di un’importante opera realizzata da un grande artista cesenate, Amedeo Masacci, che ha lasciato in città un’eredità significativa".