"Il fattore principale resta il prezzo"

Massimo Palli, socio del Gruppo Moreno, è davvero così difficile far avvicinare gli automobilisti cesenati al mondo delle auto elettriche?

"In effetti spesso i clienti ci riportano criticità che al momento non paiono semplici da superare. A partire dal tema dei listini".

I prezzi sono troppo alti?

"Per un veicolo di fascia alta si parte da 25 – 28.000 euro e si cresce. Non si può negare che il tema sia importante e dunque in quest’ottica l’obiettivo deve essere quello più volte auspicato: fare in modo, anche attraverso gli incentivi all’acquisto, che i prezzi di listino scendano fino a diventare in linea con quelli degli altri tipi di motorizzazioni. Per favorire il ricambio del parco auto in circolazione serve andare in quella direzione: i dati mostrano che l’attenzione del mercato rispetto a questi aspetti è alta. C’è però anche un altro tema".

Quale?

"Il contesto cambia quando entriamo nel comparto dei veicoli usati ‘da prezzo’. In questo caso parliamo di auto che vengono scelte per utilizzi diversi e che magari rappresentano la seconda o anche la terza vettura disponibile in famiglia, da utilizzare per spostamenti più brevi, in ambito urbano. I prezzi si riducono sensibilmente, arrivando a 10-13.000 euro e guadagnando così di competitività".

L’attenzione all’ambiente al momento resta in secondo piano? "Non credo sia questo il tema. La questione è nota e la sua importanza ormai assodata. Semplicemente, vengono prese in considerazione altre soluzioni più ‘competitive’. Il mercato dell’ibrido in forte espansione ne è l’evidente dimostrazione. Ormai da anni in quest’ottica l’interesse è molto alto".

Cosa chiede il cliente?

"Prima di tutto un prodotto affidabile. E poi vuole mettersi al riparo dagli imprevisti, tenendo sott’occhio il quadro dei costi e dei corrispettivi ad essi legati. E’ lo stesso tipo di approccio ormai preponderante in molti campi della vita quotidiana, a partire dai canoni mensili versati alle piattaforme di streaming, tanto per citare un esempio ampiamente diffuso". Dunque, tutele verso gli imprevisti.

"C’è molta attenzione verso le estensioni di garanzia, così come al valore futuro garantito. Poi ci sono i temi delle emissioni e, tutt’altro che secondario, quello della sicurezza, attiva e passiva, a tutela di chi si trova all’interno dell’abitacolo. Il nostro lavoro si sta evolvendo rispetto al passato: ormai non ci occupiamo più soltanto di vendere auto, ma di fornire servizi a 360 gradi".