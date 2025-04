Il libro di Collini sui soldati che riposano al cimitero inglese

Oggi alle 17 alla sala lignea della Biblioteca Malatestiana il cesenate Alvaro Collini presenterà il suo ultimo libro ‘Le Voci nel silenzio’ dedicato al sacrificio eroico, durante il passaggio del fronte nella seconda guerra mondiale, dei giovani soldati del Commonwealth che ora riposano nel War Cemetery di Sant’Egidio di Cesena.

Il libro, che sarà presentato nell’ambito delle iniziative dedicate all’80esimo della Liberazione d’Italia, sarà introdotto dall’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi (nella foto con l’autore) e moderato da Franz Collini. L’evento, inoltre, sarà arricchito dal contributo dell’esperto di storia moderna Franco Spazzoli. Alcuni brevi passaggi salienti del testo verranno narrati dall’attore Ilario Sirri.

"Da bambino, ho scoperto il ‘cimitero degli inglesi’, così come veniva chiamato, durante una messa celebrata dal parroco in occasione del 2 novembre. Da quel momento, ho continuato a visitarlo, senza però rendermi conto del significato profondo di quel luogo fino a quando ho deciso di scrivere questo romanzo, ‘Le voci nel silenzio’, in segno di riconoscenza per i soldati del Commonwealth, il cui sacrificio ha reso possibile la mia libertà", commenta l’autore Alvaro Collini.

"La mia intenzione – prosegue Collini –“non era quella di realizzare un’opera di storia in senso tradizionale, ma piuttosto di raccontare la storia attraverso le testimonianze, i ricordi e le narrazioni provenienti dai loro paesi d’origine. Volevo dare voce a chi, troppo spesso, è rimasto in silenzio, evidenziando la loro umanità e le speranze spezzate. Attraverso le parole di questi ragazzi, desidero far riflettere il lettore sull’assurdità del conflitto e sull’importanza della pace, affinché la loro memoria non venga mai dimenticata”.

‘Le voci nel silenzio’ è il nono romanzo dell’autore , dopo ‘Vite tagliate’ che ha riscosso il fiorino d’argento a Firenze ed ‘Anche fare il nonno è un mestiere’, dedicato alla nipotina Camilla.