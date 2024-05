Il ’Manuzzi’ mette l’abito delle grandi occasioni

La questione sta tutta nelle tre pagine di nomi scritti uno sotto l’altro. Ogni nome rappresenta uno stato del mondo. La lista arriva a quota 158.

La partita di questa sera che all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con fischio di inizio alle 21.30 metterà in palio la Coppa Italia femminile, sarà infatti vista in 158 paesi sparsi in tutte le latitudini del globo. Bene, benissimo per Roma e Fiorentina che giocheranno sotto riflettori planetari e per tutto il movimento del calcio in rosa, che continua – meritatamente - a crescere.

E’ però necessario andare oltre, soprattutto nell’ottica del nostro territorio: le tv dei sopra citati 158 Paesi del mondo, trasmetteranno infatti anche le immagini di Cesena e di tutto ciò che (in senso ampio) le sta attorno: una vetrina promozionale che non è la prima e non sarà l’ultima. Soprattutto in questi ultimi anni, quando sul prato cesenate sono già venute a giocare in rapidissima successione, sia la nazionale maggiore maschile impegnata nel 2022 in Nations League contro l’Ungheria, che l’under 21, arrivata in Romagna a marzo per affrontare la Lettonia. Senza dimenticare il test di lusso tra Juventus e Atalanta dello scorso agosto.

Investire sulla visibilità dello sport si sta confermando un trend radicato, anche grazie agli investimenti della Regione. Non è un caso che a fine giugno l’Emilia Romagna (Cesenatico compresa) ospiterà due tappe del Tour de France. Prima di parlare di Brasile, Kenya e Seychelles, serve però partire da casa nostra, visto che l’evento di questa sera sarà trasmesso in diretta anche su Rai2.

La ciliegina sulla torta è rappresentata dal fatto che a tenere compagnia agli spettatori non ci sarà soltanto ottimo calcio, ma pure una corposa serie di intrattenimenti di qualità, pensati per divertire, certo, ma anche per sensibilizzare su temi cruciali come quello della violenza sulle donne, portato in evidenza grazie alla collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila. L’inno di Mameli, prima dell’inizio della partita, sarà eseguito dalla Banda dell’Esercito Italiano e intonato dalla cantante Bianca Atzei, che nell’occasione si esibirà anche con il suo nuovo brano, ‘Discoteca’. Nell’intervallo è invece previsto un tributo a Raffaella Carrà, con un’esibizione di ballerine con la collaborazione del coreografo Stefano Forti. E durante la cerimonia di premiazione sarà possibile ammirare tre abiti disegnati dalla stilista Eleonora Lastrucci per omaggiare le città di Roma e Firenze e il tricolore.

Sono infine oltre 4.000 i biglietti emessi, con il botteghino dello stadio ‘Manuzzi’ che oggi sarà aperto dalle 18.30. I tagliandi possono essere acquistati anche presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it. Il biglietto garantirà la possibilità di accedere gratuitamente al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara per Italia-Norvegia, gara delle qualificazioni a Euro 2025 in programma martedì 4 giugno.

Luca Ravaglia