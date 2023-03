Il marò Latorre presenta il suo libro

Oggi pomeriggio, alle 17, al Museo della Marineria, il luogotenente marò Massimiliano Latorre presenterà il suo libro dal titolo "Il sequestro del marò", in cui descrive il suo arresto di undici anni fa, quando assieme al collega Salvatore Girone venne fermato in India con l’accusa di aver ucciso due pescatori, mentre erano in servizio sulla petroliera italiana Enrica Lexie. In questo incontro organizzato dal Rotary Club Cesenatico Mare, Latorre racconterà dieci anni di sofferenze, da febbraio 2012 sino al gennaio 2022 quando vennero archiviate tutte le accuse.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti.