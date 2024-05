Il mondo rovesciato delle ’Baccanti’

Domani alle 21.15, al Cineteatro Victor di San Vittore, Amira Danza e il Teatro delle Lune portano in scena un’originale rilettura de "Le Baccanti" di Euripide, ambientata in un mondo rovesciato in cui ogni certezza viene fatalmente dissolta. Monica Briganti e Alessandro Pieri danno voce con intensità rispettivamente alla dea Dioniso e al re di Tebe Penteo, accompagnati dalle ambientazioni sonore di Lorenzo Gasperoni alla chitarra elettrica e Mauro Gazzoni alle percussioni. A incarnare la dea e il coro delle Baccanti, Claudia Turroni Amira e le danzatrici della sua Accademia di Danza del Ventre Amira Danza. Protagonista delle loro sperimentazioni coreografiche è il corpo femminile che diviene respiro dell’anima, anelito purissimo di libertà. Le parti coreografiche, di particolare suggestione sono arricchite da costumi di grande effetto scenico. Nella riscrittura del testo, ad instillare il seme della pazzia nelle tebane è non più un dio, ma una dea a tutti gli effetti, un’enigmatica straniera proveniente da un altrove sconosciuto. In una fiaba nera che vuole esplorare il tema della follia e il confine di quel che ancora oggi viene considerato sovversivo, affiorano suggestioni legate alla contemporaneità, parole e musica dal vivo si mescolano alla danza, dando vita a intreccio che ha lo stesso ritmo incalzante della corsa delle Menadi delle invasate verso il monte Citerone e il sapore dei suoi culti, sfrenati eppure dolcissimi.

Stasera in programma lo spettacolo riservato alla scuola di danza, mentre quello di domani è aperto al pubblico. Per info e prenotazioni: 340 3539928 – 339 2427674.

r.c.