Il monologo di Gobbi tra rap e punk

Un viaggio in compagnia di dischi e giradischi tra gli anni ’70, ’80 e ’90. Per il nuovo appuntamento di ’Fuori Luogo’, la rassegna dedicata alla narrazione teatrale in spazi non convenzionali per la messa in scena, stasera alle 21 tocca a ’E adesso siamo cosa?’ di e con Francesco Gobbi (nella foto). Al centro civico (ex carrozzeria) di Bagnolo, in via Bagnolo Chiesa 4 , gabbers, punk, paninari, capelloni, rapper saranno raccontati in chiave storica ma anche comico-sarcastica tra aneddoti e brani. Gobbi sarà accompagnato da dj Roberto Pieri. Biglietti a 5 euro. Per info e prenotazioni 370 3685093.