"Il nostro modello turistico va tutelato"

Il modello turistico romagnolo va difeso, occorre maggiore sinergia con i territori dell’entroterra e l’aeroporto di Forlì va collegato con una viabilità all’altezza. Sono questi gli elementi cardine del progetto proposto da Michele Fiumi, braccio destro dell’ex sindaco di Cesenatico ed europarlamentare Damiano Zoffoli, oggi candidato della lista ’Civica, con De Pescale Presidente’. Fiumi ha affrontato assieme ai balneari la questione calda delle spiagge: "I nostri bagnini assieme agli albergatori sono una colonna portante della nostra offerta. Il settore deve essere valorizzato ma non affossando la conduzione familiare. I balneari vanno tutelati e occorre riconoscere il valore delle loro aziende, oggi, invece, il Governo Meloni gli chiede di rinunciare a quanto investito e questa è una profonda ingiustizia. Inoltre va considerato il fatto che le piccole imprese a conduzione familiare sono la base storica della nostra accoglienza, non le multinazionali. Questo, in qualche modo, va inserito nei bandi". Fiumi lancia delle proposte sulle strategie turistiche: "Oggi per essere competitivi sul mercato è necessario lavorare sull’identità dei luoghi, puntando sicuramente sul format balneare certo, ma anche su arte e cultura. Per riuscirci, in riviera occorre creare sinergie con le eccellenze dell’entroterra, partendo magari dalla città di Forlì, dove si organizzano mostre di livello internazionale e da Cesena con la sua Biblioteca Malatestiana patrimonio Unescu, per finire poi con la riviera romagnola, che ha fatto scuola nel mondo e che, ancora oggi, conserva luoghi d’inestimabile fascino. Cesenatico in questo senso è da prendere ad esempio per il Museo della Marineria, ma anche per aver raggiunto una importanza notevole nella gastronomia e nel turismo abbinato allo sport. A proposito di ’fare rete’, vorrei sottolineare l’importanza dei Cammini, quello dedicato a Garibaldi, ad esempio, potrebbe unire diverse città del territorio romagnolo. C’è poi l’intero patrimonio collinare da valorizzare, partendo dal Parco delle Foreste Casentinensi, il territorio ideale per trekking, podismo ed escursioni. Senza dimenticare le nostre campagne, dove sorgono aziende vitivinicole di grande prestigio". Sulla viabilità e in trasporti, Fiumi lancia due proposte: "L’aeroporto di Forlì deve essere efficiente e collegato alle località turistiche con un sistema stradale adeguato, mentre come spostamenti interni, io rispolvererei il valido progetto della metropolitana della costa, che consentirebbe anche ai tour operator – conclude Fiumi –, di ’vendere’ l’intera riviera romagnola".

Giacomo Mascellani