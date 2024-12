Il Pd: "Importanti investimenti sulla mobilità sostenibile"

Il Partito Democratico a Cesenatico plaude all’approvazione del bilancio di previsione avvenuta entro i termini previsti dalla legge, in modo da garantire la piena operatività del Comune. Alla seduta dell’ultimo consiglio comunale dell’anno erano presenti la segretaria comunale Valentina Montalti (nella foto), il capogruppo Mario Drudi e i consiglieri Giuseppe Nardiello, William Spinelli e Greta Passanese.

La Montalti sottolinea gli investimenti previsti nel triennio 2025-2027: "Il bilancio in salute è il frutto del grande lavoro di questa amministrazione, dal punto di vista della gestione ordinaria e della pianificazione. Il livello dei servizi essenziali rimane invariato nonostante i rincari dei prezzi e l’aumento dei costi e il piano degli investimenti è ambizioso con 35 milioni previsti. Vorrei mettere l’accento in primis sulla promozione della mobilità sostenibile, dove sono previsti importanti interventi sulla rete ciclabile, con il completamento della Ciclovia della Rigossa, che collegherà i Comuni dell’Unione Rubicone a Mare, e il rafforzamento della rete esistente lungo la via Montaletto. Questi progetti sono pensati non solo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche per favorire un turismo sostenibile e per rendere Cesenatico una città sempre più a misura di bicicletta".

Il capogruppo Drudi pone l’accento sull’equilibrio: "I comuni virtuosi come il nostro lavorano per far fronte ai minori trasferimenti dallo Stato e ai rincari, per consentire di garantire i servizi e anche nuovi investimenti. I ponti saranno riqualificati e, dopo quelli di via Vetreto, via Ferrara e viale Roma, rifaremo quelli di via Fenili e il Ponte del Gatto".

g.m.