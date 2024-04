Il Podere Leoni si rialza: "Dopo l’alluvione conigli e asinelli per la pet therapy"

"Era tutto pronto per l’inaugurazione, poi l’alluvione di un anno fa ha spazzato via tutto". Il Podere Leoni si rialza e apre le porte dell’oasi urbana dedicata alle eccellenze di natura. Ha superato prima la pandemia, poi l’alluvione dello scorso anno che ha investito la Romagna. Ma ora il Podere Leoni è pronto per dedicarsi alle eccellenze della natura. Un sogno di tradizioni da raccontare, di agricoltura sostenibile e di condivisione. L’oasi urbana, che porta la firma del mastro-gelatiere Roberto Leoni, si trova a Cesena, in via Sant’Anna 201. E per chi conosce la zona, sa bene che si tratta di una delle aree più colpite dall’alluvione del maggio 2023: il lungo Savio. "Un anno fa eravamo pronti a inaugurare, era tutto perfetto - spiega Roberto Leoni -. Poi la tragedia che ha spazzato via tutto, abbiamo lavorato tanto e oggi sono soddisfatto del nostro operato".

Il Podere Leoni ha aperto al pubblico, con un’inaugurazione in grande stile. Si tratta di un’oasi urbana, dove si può trovare una biodiversità fatta di persone, piante e animali come galline romagnole, conigli, asinelli e animali che verranno impiegati nella pet therapy.

Insomma, un’oasi di benessere, costruita con materiali di recupero, dove si venderanno anche prodotti agricoli di una volta: "L’idea è nata dalla necessità di autoprodurre frutta e verdura che verrà utilizzata nelle Gelaterie Leoni – continua il mastro-gelatiere –. Inoltre realizzeremo anche confetture e marmellate, preparazioni fresche e vendita di frutta e verdura". Ma non è finita qua, saranno organizzati laboratori didattici, corsi che insegneranno come si costruisce un orto biologico, eventi con cantastorie romagnole, letture di favole da parte dei nonni e più in generale eventi legati alla tradizione e al territorio.

E ancora isole dedicate agli studenti, dove poter studiare immersi nella natura, e la presenza di un grande parcheggio per biciclette per incentivare l’uso di mezzi ecologici. Insomma benessere in tutti i sensi, "è la nostra strada verso il cambiamento – continua Leoni –, un nuovo modo di vivere la città con il giusto rispetto per la natura e i suoi ritmi. Poi chissà cos’altro mi verrà in mente". Il Podere Leoni sarà aperto, fino alla fine di maggio, nei week end, poi dal mese di giugno tutti i giorni, con chiusura la domenica.