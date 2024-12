Il presepe meccanico omaggia. Sogliano e le sue antiche fosse

Domani alle 15 si inaugura il grande Presepe animato meccanico della associazione Folclore. Come avviene da molti anni a benedirlo sarà il vescovo Douglas Regattieri e alla cerimonia oltre al sindaco Eugenio Battistini interverrà anche la sindaca di Sogliano al Rubicone Tania Bocchini, con alcuni suoi concittadini e il titolare di una fossa per la stagionatura del formaggio. Il presepe resterà aperto ai visitatori fino al 12 gennaio. Quella di offrire ai cittadini di Gambettola e a migliaia di visitatori della Romagna un presepe molto originale, è una tradizione nata nel 1988 e portata avanti ininterrottamente da un gruppo di volontari coordinati da Remigio Pirini. Il presepe è allestito dentro ad una grande capanna montata al centro di piazza Foro Boario, all’interno tutta la Natività è opera di due artisti: Marco e Luciano Fantini, padre e figlio che da molti anni dedicano un mese di lavoro al presepe di Gambettola. Ogni anno il loro presepe è sempre diverso, lo ambientano di volta in volta in un paese o borgo della Romagna che ricostruiscono fedelmente, anche nei minimi particolari, piazze, castelli e chiese, anche le statuine, i costumi e i movimenti meccanici. Un aspetto molto originale sono i personaggi illustri che vengono inseriti fra pastori e Re Magi, come Federico Fellini davanti la casa dei nonni di Gambettola. Nel 2022 il Bambin Gesù era stato fatto nascere nella Abbazia del Monte di Cesena, con i suoi preziosi ex voto, lo scorso anno a Longiano, con il Santuario e il convento dei Frati Francescani, la Collegiata di S. Cristoforo e fra i personaggi il poeta Guido Balestra e l’artista Davide Fioravanti. Nel presepe 2024 è rappresentato il borgo di Sogliano al Rubicone con le antiche fosse malatestiane, la torre civica, la chiesa del Suffragio e nelle statuine i poeti come Giovanni Pascoli, Tonino Guerra e Padre Venanzio Reali.

Vincenzo D’Altri