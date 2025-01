Il presepe realizzato dai ragazzi dell’Enaip sarà visitabile fino a domenica 12 gennaio

Vista la grande affluenza di questi giorni, l’associazione Pro Natura ha deciso di prolungare di una settimana l’apertura del presepe realizzato all’interno della chiesa di Sant’Agostino dai ragazzi dell’Enaip. La tematizzazione è legata al mare e alla ricerca di un approdo sicuro dove poter gettare l’ancora per trovare un po’ di pace. Come fece la Sacra Famiglia e come chiunque può fare nella sua quotidianità. Chi volesse visitare l’allestimento potrà dunque farlo fino a domenica 12 gennaio. Oggi, e poi ancora venerdì 10, sabato 11 e domenica 12, nella doppia fascia mattutina e pomeridiana compresa tra le 10 e le 12 e le 16 e le 19. Domani, l’8 e il 9 le porte saranno aperte alla mattina, dalle 10 alle 12.