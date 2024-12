Il primo quarto d’ora della ripresa decisivo

Due discrepanze saltano all’occhio nel Cesena, che nonostante i due ko di fila in trasferta a Frosinone e Bari è sesto in classifica a 22 punti insieme alla Cremonese: i bianconeri con 25 gol segnati sono il terzo attacco della B alle spalle di due grandi candidate al salto di categoria, la capolista Sassuolo (36 reti) e lo Spezia terzo (27). La difesa dei bianconeri, invece, con 23 gol incassati è da zona playout, peggio hanno fatto tutte le squadre attualmente nei guai, le ultime due in classifica Cittadella e Sudtirol con 29 reti, poi Sampdoria 27 (15esima in graduatoria) e Salernitana 24 (sedicesima), 23 gol come i romagnoli ha incassato il Brescia (decimo). Tornando alla buona forza offensiva della squadra, il Cesena mai ha segnato nel recupero delle partite, il meglio nell’extratime lo hanno dato Sassuolo, Salernitana e Mantova con tre reti a testa. Dei 25 gol bianconeri, 12 sono stati realizzati nel primo tempo, 2 nel recupero della prima frazione e 11 nella ripresa. Dividendo i 90 minuti della gara in periodi, quello più prolifico per i ragazzi di Mignani è nel primo quarto d’ora della ripresa dove hanno segnato 6 volte. Quanto alle reti subite il Cesena non ha mai incassato nel recupero delle gare, dove le formazioni più battute sono state il Cittadella e il Brescia, tre volte ciascuno. Dividendo anche in questo caso la partita in periodi il Cesena ha subito maggiormente gol nel primo quarto d’ora della ripresa (6 volte) che si è rivelato quindi particolarmente movimentato essendo stato anche quello dove ha segnato maggiormente. Nel primo quarto d’ora delle gare i bianconeri hanno incassato un gol, dal sedicesimo minuto alla mezzora 5, nell’ultimo quarto d’ora 4. Nella ripresa invece sei gol dall’inizio al quindicesimo, tre dal 61’ al 75’ e altrettanti nell’ultimo scorcio di gara. Il Cesena segna tanto ma incassa molto, troppo per una squadra in zona playoff.