Il progetto della bomba atomica secondo Pollini

Domani al teatro Verdi di Cesena, nell’ambito della stagione di Teatro Ragazzi 2023, andrà in scena ’Margrethe e la bomba’ di Franco Pollini, con Benedetta Conte e Gabriele Marchesini, anche regista. Due le rappresentazioni in programma nella forma di letturaspettacolo, una al mattino per le scuole del testo ’Il fungo atomico’, e una versione originale alle 21, aperta a tutti. La protagonista della piéce è Margrethe Norlund, la moglie di Niels Bohr, fisico danese che contribuì alla realizzazione della bomba atomica. L’ingresso è gratuito.