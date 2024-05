Il programma del Pd: "Più servizi agli anziani, incentivi a coabitare e autobus gratuiti"

Attenzione a tutta la comunità, alle persone, non alle categorie. Partendo dai bambini e dalle nuove generazioni che devono trovare crescenti tutele e opportunità a partire dal mondo della scuola , fino agli adulti e alla terza età. Quella che – solo anagraficamente – comincia a 65 anni. Sono i temi coi quali il Partito Democratico entra negli ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative in programma l’8 e il 9 giugno. Dell’argomento hanno parlato ieri mattina, alla presenza di Enzo Lattuca, sindaco uscente e nuovamente candidato alla guida della colazione di centro sinistra, il segretario del Pd cesenate Lorenzo Plumari, le assessore Cristina Mazzoni e Francesca Lucchi e il capogruppo in consiglio comunale Filippo Rossini. "In un territorio nel quale la popolazione invecchia e invecchia sempre meglio – ha contestualizzato Lattuca – è importante fornire servizi adeguati e opportunità concrete anche a favore di chi è uscito dal mondo del lavoro. Perché i progressi della scienza medica e i miglioramenti degli stili di vita stanno regalando alla popolazione più tempo e più qualità della vita. A patto prima di tutto che le persone continuino a sentirsi coinvolte a pieno titolo nella vita della comunità".

Il fronte degli interventi inseriti nel programma è ampio e spazia dalle proposte abitative (con per esempio incentivi al cohousing sociale, senza dimenticare il progetto già in atto di riqualificazione degli spazi dell’ex Roverealla), a quelle sanitarie. In quest’ottica rientrano i servizi alla persona e i percorsi virtuosi da attuare dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero che possono portare certamente al pieno recupero della propria vita tra le mura domestiche, ma anche all’ingresso in case protette o in altri generi di centri dedicati alla cura.

"La nostra attenzione – dicono gli esponenti Pd –è rivolta a tutti, nell’ottica di un concetto già espresso nelle scorse ore da Pier Luigi Bersani durante la sua visita a Cesena: non si può star bene da soli. Per star bene bisogna che anche chi è intorno a noi stia bene. Questo è stato e continuerà ad essere il filo conduttore della giunta Lattuca. E non veniteci a dire che parliamo di terza età perché il Pd lo votano solo i ‘nonni’. Oltre a essere una sciocchezza è un’interpretazione molto lontana dal nostro concetto di comunità, quello nel quale la solidarietà è il perno attorno al quale ruota la vita di tutti".

Si è discusso anche di mobilità sostenibile, con la proposta di rendere gratuito l’utilizzo del bus per gli anziani che si recano verso i luoghi di cura e di spazi verdi e aggregativi: "Vorremmo provare a organizzare a Cesna le ‘olimpiadi’ per gli over 60 – ha chiuso Lucchi – sulla falsariga di quello che abbiamo visto in Portogallo nell’ambito di un bellissimo progetto europeo che ci ha visti protagonisti e che unisce sport, qualità della vita e socializzazione. E’ quello che serve: una vita più lunga, di qualità, da godere appieno. Lavoreremo per questo".