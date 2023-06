Il ristorante ’Invito’ si rinnova per essere più bello e più moderno

Sette lustri di attività, che danno lustro a uno storico locale della ristorazione a Bagno di Romagna, sono andati in accurato restyling. La pizzeria e ristorante ’Invito’, noto locale bagnese situato all’inizio di via dell’Orto, dopo 35 anni si è infatti rifatto bellamente il look. Un locale molto conosciuto e frequentato, per la sua alta qualità, non solo da persone del luogo e dintorni, ma provenienti anche da altre parti, trovandosi proprio nelle vicinanze del dancing Terme Club e del campo sportivo del Lungosavio.

Spiega Ivan Ambrogetti, figlio del fondatore del locale (nella foto la famiglia Ambrogetti): "Possiamo dire che ’Invito’, locale storico del territorio comunale di Bagno di Romagna, manteneva nella sala interna lo stesso aspetto del 1988, anno di fondazione da parte di mio babbo Pasquale e di mia mamma Patrizia. Dal 2020 mi sono affiancato ai miei genitori nella conduzione del locale. Quest’anno abbiamo deciso di operare un rinnovamento per rendere il locale più funzionale, più bello e più moderno, senza però rinnegare la storicità dello stesso, unendo pertanto innovazione e tradizione".

Aggiunge poi il figlio del fondatore: "Artefice del progetto è stata la Interior Designer sampierana Michela Torricelli, che ha ideato e organizzato tutto il progetto, con l’importante collaborazione dell’azienda cesenate Gel-Frigor Group. Fondamentale è stata anche la maestrìa e la disponibilità di diverse maestranze locali, che hanno reso possibile la realizzazione di numerosi interventi in breve tempo. ’Invito’ riparte nel solco della sua tradizione di qualità".

Gilberto Mosconi