Il Romagna Rfc a caccia del colpaccio con la Roma Olimpic

Per il settimo turno di campionato di rugby di serie A, oggi alle 13.30, il Romagna Rfc è atteso dalla prova casalinga, l’ultima del 2024, con la Roma Olimpic. I Galletti sono reduci dal buon risultato ottenuto a Paganica, seppure arrivato al termine di una partita a tratti sofferta, e cercano il colpaccio in questa difficile sfida con una delle formazioni di vertice del girone. La squadra romana, infatti, terza con 24 punti è in piena corsa per il primo posto, avendo un ritardo di sole tre lunghezze dalla capolista Firenze, peraltro prossima avversaria dei Galletti, che quindi chiuderanno l’anno con questa doppia sfida di alta classifica. Per il Romagna sarà importante cercare di far valere anche in questa occasione il fattore campo, per continuare il proprio percorso di consolidamento e crescita. La giornata sarà anche l’occasione per concludere la campagna benefica del Movember Romagnolo: nel terzo tempo si svolgerà infatti il taglio dei baffi che giocatori e staff hanno ‘coltivato’ durante tutto il mese e che verranno messi all’asta. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo. L’ingresso allo stadio del rugby di Cesena a Sant’Egidio è come sempre libero. I convocati: Bastianelli, Burioli, D’Agostino, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Giannuli, Lamptey, Maiga, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Perju, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Strada, Tauro, Vincic. La classifica: Firenze 27, Livorno 25, Roma Olimpic 24, Civitavecchia e Romagna 17, Primavera, Napoli e L’Aquila 10, Paganica 9, Villa Pamphili 0.

Serie A femminile: oggi scenderanno in campo anche le ragazze del Romagna Rfc, impegnate nella trasferta a Firenze, sul campo delle Puma Bisenzio, per la terza giornata di campionato. Con due vittorie su due gare disputate e a punteggio pieno, la squadra romagnola è stata protagonista di un ottimo avvio di stagione e vuole chiudere al meglio il 2024.