Il Romagna Team sogna in grande. Casali resta, con lui c’è De Rosa

A vantare grandi aspirazioni è anche la squadra maschile cesenate, il Gymnastic Romagna Team, che si appresta a iniziare la stagione determinata a migliorare il secondo posto ottenuto l’anno scorso in serie A1, arrivando a sfiorare quello scudetto che il club quest’anno proverà a mettersi al petto.

Le caratteristiche per riuscirci, o per lo meno per provarci fino in fondo, la squadra allenata da Roberto Germani ce le ha tutte, a partire dalla conferma di Lorenzo Casali, che ha partecipato alle Olimpiadi con la maglia Azzurra e per di più campione italiano assoluto in carica.

A lui si affianca un altro prestito di grande valore: Edoardo De Rosa, pure lui componente della nazionale, ex campione europeo al cavallo con maniglie e attuale detentore del titolo italiano della medesima specialità.

La sua presenza andrà dunque a rinforzare notevolmente quello che lo scorso anno si era rivelato l’unico nervo scoperto del gruppo in termini di attrezzi, il che rilancia a pieno titolo le aspirazioni del sodalizio.

Anche perché pure il resto della squadra è di primissimo piano: al capitano Andrea Dotti, si aggiungono Niccolò Vannucchi (già protagonista in contesto interazionale, universiadi comprese, nonché campione italiano di volteggio), Gabriele Tisselli, Roberto Marzocchi e Samuel Pompinetti.