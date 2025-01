"Il sindaco aumenta le tasse sui redditi"

Il gruppo di minoranza Uniti per Gambettola critica gli aumenti sulla tassazione dei redditi e sui fabbricati ad uso commerciale e parla di segnali negativi dall’amministrazione del sindaco Battistini: "Fino ad ora non ha portato nessun vantaggio per i cittadini". Nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha deliberato l’aumento delle tasse locali.

Ad intervenire sulla questione tasse è il consigliere Romina Paparelli del gruppo di minoranza Uniti per Gambettola: "Non si fermano le brutte notizie per i gambettolesi, dopo l’introduzione della nuova tassa sui rifiuti che non prevede alcun premio per chi è bravo a riciclare la maggioranza Pd / Stelle aumenta sia l’addizionale comunale Irpef che l’Imu sui fabbricati. Un altro brutto segnale per il territorio gambettolese, che appena qualche tempo fa veniva descritto per bocca del Sindaco stesso come una sorta di paradiso della fiscalità se rapportato ai comuni limitrofi".

"L’aumento della quota Irpef - continua il consigliere Paparelli - è di lieve entità ed è stata raggiunta unificando la fascia di reddito che va dai 10.000 a 15.000 euro a quella più alta che va dai 15.000 ai 28.000 euro. Per noi della minoranza di centrodestra un messaggio politico sbagliato, poiché si è andati a colpire i redditi inferiori ai 15.000 euro che pagheranno come quelli della fascia più alta".