In mostra le scarpe delle star

Benvenuti nel ’Paese dei Calzolai’. San Mauro Pascoli torna a festeggiare il Patrono, protettore dei ciabattini, con la Fiera di San Crispino, che quest’anno giunge alla sua 40ª edizione. L’appuntamento fieristico si terrà sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 ottobre, festa del Patrono, e animerà il centro con appuntamenti, mostre, stand gastronomici, musica e animazione con un occhio particolare alla tradizione e alle eccellenze sammauresi, su tutte la scarpa.

Tra i tanti eventi previsti nel ricco programma della fiera, spiccano le numerose iniziative dedicate alla calzatura, per omaggiare la vocazione calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza di San Mauro, che con il suo distretto è divenuto elemento fondamentale della fashion valley emilano-romagnola e simbolo del Made in Italy nel mondo. Ci saranno i banchetti dei calzolai allestiti in piazza Mazzini: torna ’Me Banchet’, uno stand dedicato al lavoro dei calzolai sammauresi d’una volta che hanno valorizzato l’arte calzaturiera di San Mauro Pascoli.

Ha detto la sindaca Luciana Garbuglia: "Sempre dedicata alla calzatura sarà la mostra ’Le più belle del reame: il cammino della bellezza’ incentrata sulla storia del distretto calzaturiero di San Mauro a cura di Cercal, allestita nella sala del Municipio dove saranno esposte calzature iconiche dei brand del territorio create per le star e il red carpet. La calzatura sammaurese sarà protagonista anche nella mostra sui progetti vincitori del 23° Concorso ’Un talento per la scarpa’ allestita a Villa Torlonia. Alcuni dei più importanti brand sammauresi, Giuseppe Zanotti, Sergio Rossi, Pollini, Baldinini, Grey Mer, promuovono, nei giorni della Fiera, un’apertura coordinata dei loro outlet. Sarà una vendita straordinaria dei campionari a prezzi competitivi per le amanti delle scarpe di alta qualità".

L’Amministrazione promuove alcuni appuntamenti. Sabato alle 12 verrà inaugurato il Giardino Storico di Casa Pascoli e alle 20 sul palco di piazza Mazzini si terrà il conferimento del premio "La Torre d’Oro 2023" alla giovane ricercatrice sammaurese Giulia Giorgetti. Oltre al tradizionale mercato che animerà le vie del paese, quest’anno al Parco delle Rimembranze verrà allestito il market di design, ricerca e creatività.