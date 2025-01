In vacanza a Savignano pulisce il fiume Rubicone

Non più solo le scogliere in estate, ma anche il fiume Rubicone in inverno. Non si ferma Simone Riva, 52 anni, turista di Peschiera Borromeo in provincia di Milano, che continua a coltivare un hobby particolare e unico: ripulire le scogliere prospicienti le spiagge delle località balneari dalle reti delle cozzare e rifiuti in generale. Da oltre 45 anni, poco dopo la nascita, arriva in vacanza a San Mauro Mare per le ferie, e da oltre 35 anni anche per coltivare il suo hobby marittimo. Undici anni fa ha comprato un appartamento a Savignano Mare e spesso nei weekend arriva al mare e inizia a coltivare il suo hobby: portare via tutta la sporcizia che trova in giro.

Durante le vacanze di Natale Simone Riva è tornato al mare e dal 26 dicembre pulisce l’ultimo tratto del fiume Rubicone. Dice Simone Riva: "Nella foce del Rubicone a Gatteo Mare ho tolto circa una tonnellata di rifiuti, dalle gomme delle auto, secchi di vernice vuoti, confezioni di detersivi, materassi per non parlare della enorme quantità di plastica varia, carta e cartone che la gente getta irresponsabilmente nel fiume, anche se i comuni hanno tanti cassonetti per la raccolta differenziata e le isole ecologiche dove portare rifiuti ingombranti. Fra le cose curiose ho trovato tanti accendini per sigarette, blocchi di polistirolo in quantità molto superiore agli anni passati e reti delle cozzaglie. Mi hanno aiutato molto alcuni amici di San Mauro Mare come Michols Mancini e Alessandro Neri. E comunque la prossima estate sarò ancora qui a pulire le scogliere".

Simone Riva, il "turista spazzino" spiega anche come fa a immergersi in acqua fredda in inverno con pantaloncini e maglietta: "Non ho mai avuto problemi con l’acqua fredda al mare o a casa sotto la doccia. L’acqua fredda tonifica e fa bene al corpo. Poi è chiaro che in estate passo anche sei ore al giorno a pulire le scogliere, mentre in inverno un’oretta buona. L’importante è rimanere sempre in acqua senza uscire, in quanto la temperatura fuori è più fredda. Ed è anche evidente che in estate riesco a togliere tonnellate di rifiuti e in inverno solo qualcuna. Però mi piacerebbe che la gente avesse più rispetto dell’ambiente e gettasse tutti questi rifiuti negli appositi cassonetti. A volte mi chiedo come sia possibile nel terzo millennio che esista ancora tanta inciviltà. Forse servirebbero più telecamere di videosorveglianza e anche una maggiore illuminazione pubblica perchè gli incoscienti che scaricano abusivamente i rifiuti, lo fanno di notte, complice il buio per paura di farsi vedere".

