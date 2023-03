Inaugurata la mostra di opere di Ilario Fioravanti

Inaugurata ieri mattina la mostra delle opere di Ilario Fioravanti, scultore, pittore, artista e architetto cesenate, scomparso nel 2012. La mostra ’Giocoleria’ è stata voluta da Gambettola Eventi per promuovere l’aspetto culturale del suo Carnevale della Romagna che si svolgerà in città dal 10 al 16 aprile. All’inaugurazione sono intervenute oltre alla sindaca Letizia Bisacchi e al presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci, la vedova dell’artista Adele Brioni e la nipote Diletta Tosi. Nella sala della Coop Idea sono esposte opere che scoprono un aspetto goliardico dello scultore.

Sono 30 disegni e 59 sculture aventi come tema le figure che popolano l’immaginario popolare italiano della commedia dell’arte e del Carnevale: da sconosciuti giocolieri e contorsionisti ai più noti Arlecchino e Pinocchio, visti dall’artista con quella caratteristica chiave personale, umana e sensibile, che restituisce all’immaginario moderno un corollario di emozioni eteree plasmate nella terracotta e che sottolineano quel desiderio celato in ciascuno di truccarsi, di essere altro. Come evidenziato dall’opera ’Ragazza col trucco’ scelta dal curatore Anton Roca come immagine promozionale. La mostra ad ingresso gratuito resterà aperta fino al 23 aprile, il sabato, domenica e festivi (9,30-12,30 e 15,30-18,30).

Vincenzo D’Altri