Inaugurata la nuova sede

Il Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi e l’Avis di Savignano sul Rubicone hanno inaugurato la nuova sede in corso Perticari. Dopo il saluto dell’assessore Alessio Tomei, presenti Salvatore Pagano comandante della stazione dei carabinieri, Alessandro Scarpellini della Polizia Locale dell’Unione del Rubicone, Alex Giovanardi della Guardia di Finanza e Corrado Monti di RomagnaBanca, c’è stata la benedizione dei nuovi locali da parte del parroco don Piergiorgio Farina e la presentazione delle attività e dei servizi. La sede ospita anche il Nucleo Informativo Operativo (Nio) di VolontàRomagna Odv presente la vice presidente Carla Tabarelli. Il Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi conta 40 soci volontari, è stato fondato 36 anni fa ed è presieduto da Luca Menegatti. Compito principale è ascoltare le varie problematiche dei cittadini per poi girarle all’Asl.

