Inaugurata l’auto Amicar: "Per la biblioteca diffusa"

Un’automobile per amica. Giovedì è stata inaugurata a Bagno di Romagna Amicar, l’auto elettrica acquistata grazie alla partecipazione e al contributo della comunità del Comune termale che ha creduto nella realizzazione di una ’biblioteca diffusa’ sul territorio. "Un particolare ringraziamento va al dottor Giovanni Valgiusti per l’ingente somma donata in ricordo della madre, la maestra Argentina, appassionata lettrice e promotrice della lettura, e a tutte le aziende e associazioni del territorio che hanno sostenuto il progetto"dice l’Amministrazione.

"L’idea di una biblioteca mobile, pensata e desiderata dai ragazzi del Liceo scientifico Righi è finalmente realizzabile – aggiunge –. Grazie ad Amicar la biblioteca potrà uscire dai suoi spazi canonici e arrivare nelle frazioni, nei luoghi turistici e in punti di consegna strategici come San Piero". Ospiti speciali dell’evento per l’inaugurazione sono stati, fra gli altri, i soggetti sostenitori del progetto di crowfunding, ovvero i volontari della Biblioteca e la classe 3AB del Righi, coinvolti in un progetto di Pcto (alternanza scuola-lavoro, ndr).

Nella corte di Palazzo del Capitano a Bagno, le volontarie, insieme agli studenti hanno accolto la cittadinanza con una serie di letture animate, anche per festeggiare insieme la "Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore". Studenti e studentesse del Liceo di Bagno hanno illustrato il loro contributo al progetto, che attualmente li vede impegnati per il mese di aprile come apprendisti bibliotecari.

Gilberto Mosconi