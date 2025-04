Inaugurato il poliambulatorio ‘Golinucci’

E’ stato inaugurato il poliambulatorio ‘Matteo Golinucci – Medicina e Fisioterapia’, un centro sanitario nato per offrire servizi integrati di medicina specialistica e fisioterapia nel cuore di Cesena. A suggellare il momento è stato il sindaco Enzo Lattuca, intervenuto per il taglio del nastro e la visita degli spazi della struttura, accolto dal titolare Matteo Golinucci, fisioterapista e fondatore del centro.

Il nuovo poliambulatorio sorge in un locale che, fino a poco tempo fa, portava ancora i segni dell’alluvione che ha colpito Cesena nel 2023. L’evento aveva gravemente danneggiato gli spazi, rendendoli inutilizzabili. Oggi, grazie a un attento intervento di riqualificazione e ricostruzione, quell’ambiente è stato trasformato in un centro all’avanguardia.

"Vedere questo spazio tornare alla vita, dopo essere stato devastato dall’acqua e dal fango, ha per me un significato profondo – ha commentato Golinucci - È come se fossimo cresciuti e rinati insieme. L’ambulatorio da un’alluvione, io da un percorso fatto di esperienze, ostacoli e tanta voglia di costruire qualcosa di mio".

All’interno della struttura operano diversi specialisti in ortopedia, ecografia, nutrizione, medicina dello sport, affiancati da un team di fisioterapisti altamente qualificati. Il centro inoltre è impreziosito dalla direzione sanitaria del dottore Vladimiro Giovannini, professionista di grande esperienza e riferimento per il territorio.

L’ambulatorio è dotato di tecnologie di ultima generazione per la riabilitazione, la valutazione posturale e i trattamenti terapeutici personalizzati. "Ho voluto creare un luogo dove le persone possano sentirsi accolte, ascoltate e curate davvero. Un posto in cui la salute incontra l’umanità".