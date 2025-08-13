Ufficializzato Frabotta. E Klinsmann resta

E’ arrivata ieri l’ufficialità per l’accordo con l’esterno sinistro classe 1999 Gianluca Frabotta. L’ ex Juve, Frosinone e Cosenza ha firmato per un anno con opzione di rinnovo. Salvo invece il riaprirsi, in tempi brevi, di piste estere, Jonathan Klinsmann rimarrà almeno un altro anno in riva al Savio. Chiusi definitivamente anche gli ultimi spiragli di trattativa con il Palermo per il suo passaggio in rosanero. Fino a ieri mattina la dirigenza del cavalluccio ha tenuto la porta aperta a una soluzione che non prevedesse contropartita tecnica, visto che Alfred Gomis non poteva più essere inserito nell’accordo, ma dalla Sicilia non sono arrivati segnali anzi, la dirigenza rosanero si è subito mossa contattando prima il portiere della Roma Pierluigi Gollini, poi Jesse Joronen al quale è stato proposto un ingaggio annuale che quasi certamente firmerà. Klinsmann va in scadenza a giugno 2026 e per non perderlo a fine stagione a parametro zero è d’obbligo ora discutere il prolungamento che non può non prevedere un ritocco di ingaggio.

I soldi che dovevano arrivare dal Palermo, 400mila euro subito più il conguaglio di un milione e 400mila euro il prossimo anno, dovevano servire per chiudere in fretta le altre operazioni in entrata già definite, prima tra tutte quella del centrocampista Michele Castagnetti della Cremonese. Ora occorrerà attendere altre uscite, come quella di Roberto Ogunseye, Campobasso Monopoli e Foggia le squadre interessate, o di Simone Bastoni. Intanto ufficializzati i passaggi in prestito dei giovani Gianmarco Castorri al Foggia e Giovanni Perini al Novara. Sempre per quanto riguarda il mercato in entrata ormai definito l’arrivo dal Milan del laterale destro classe 2006 Vittorio Magni, 16 presenze lo scorso anno in serie C per lui con la seconda squadra rossonera.

Andrea Baraghini