Inaugurato il Supermercato In's di Cesena dopo l’alluvione: “Confortati dall’affetto dei clienti”

Cesena, 6 luglio 2023 – Si riparte, con le prime clienti del post alluvione che agguantano le forbici insieme all’assessore alle attività produttive Luca Ferrini e tagliano il nastro del nuovo corso del supermercato In’s di via Roversano, nel cuore della zona rossa piegata dall’emergenza del 16 maggio.

Meno di due mesi di tempo per rimettersi in piedi e ritrovare il sorriso e la determinazione coi quali aprire nuovamente le porte al pubblico, rilanciando per di più l’offerta proposta. "In queste giornate – ha commentato il direttore generale Moreno Fincato, intervenuto a Cesena prima di spostarsi a Faenza dove è stato tagliato il nastro anche dell’altro punto vendita duramente colpito dagli allagamenti – abbiamo avuto modo di toccare con mano la tempra e lo spirito della gente di Romagna. Ed è stato incredibile. Mentre pure le loro case erano devastate, trovavamo i residenti qui, nel nostro parcheggio a domandarci se avevamo bisogno di aiuto, se ci avrebbe fatto piacere anche solo fermarci qualche minuto per bere un caffè. Siamo tornati il più in fretta possibile anche per loro, per ridare un servizio a uno spicchio di città che era abituata a servirsi nei nostri scaffali e che ora in quegli scaffali, interamente rinnovati, troverà anche proposte aggiuntive, come quelle della panetteria, che abbiamo aggiunto ex novo".

Il supermercato si estende su 765 metri quadrati di area di vendita, che arrivano a 1.260 contando tutto l’immobile. Sono stati rifatti gli impianti, utilizzando anche tecnologie all’avanguardia nell’ottica del risparmio e dell’efficientemente energetico ed è stata ampliata l’offerta di prodotti. Ma si è anche pensato al territorio, dal momento che in questi giorni, sia a Cesena che a Faenza, sono state effettuate donazioni (in forma di spese da devolvere alle famiglie più bisognose) all’associazione Adonai. Doveva essere una festa: erano stati collocati anche i palloncini tutto intorno al perimetro. E lo è stato. Ma non per i palloncini. Per gli abbracci. Quelli che i clienti storici, tra i primi a ripresentarsi, hanno riservato allo staff, in fila dietro alle casse subito dopo il taglio del nastro: "Bentornati".