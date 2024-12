Incidente in galleria. Ma sarà una simulazione

La galleria Lago di Quarto, in E45, sottoposta ai raggi X per la sicurezza alla circolazione. Infatti oggi, avrà luogo una esercitazione con la simulazione di un’emergenza all’interno della galleria della SS Tiberina 3Bis (E45), che si snoda per due chilometri e 600 metri (la più lunga della Orte-Ravenna), in territorio di Sarsina. E così, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie alla programmata esercitazione, da questa mattina alle 10 sino alle 16 del pomeriggio, la SS 3Bis-E45 sarà interdetta al transito fra gli svincoli di Sarsina Nord (Km 195,900) e Quarto (Km 186,800), in entrambe le direzioni di marcia, con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria. E la viabilità secondaria nella Valle del Savio, e quindi anche nel tratto Sarsina-Quarto, è rappresentata dalla adiacente SS71 Umbro-Casentinese-Romagnola. Tornando alla E45, il tunnel sud è già chiuso, da alcuni mesi, per lavori di ammodernamento e adeguamento agli standard europei per la sicurezza degli utenti della superstrada. L’ esercitazione viene effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 264/2006. L’itinerario internazionale E45 comincia a Gela in Sicilia e termina in Norvegia, dopo quasi 5.200 chilometri. In particolare, l’esercitazione di oggi consiste nella simulazione di un incidente in galleria con principio di incendio. Il decreto prevede, infatti, l’esecuzione di prove in scala reale di situazioni emergenziali e l’intervento diretto degli enti di soccorso. All’intervento di oggi parteciperanno Anas, Vigili del fuoco, Polizia stradale, Servizio di Emergenza sanitaria territoriale 118, con il coordinamento della Prefettura di Forlì-Cesena.

Gilberto Mosconi