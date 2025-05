Ripristino dei danni post alluvione. Malatestiana e Ridotto sotto i ferri

Proseguono i lavori del post alluvione. Il Comune di Cesena comunica che sono oltre trenta i principali progetti avviati, distribuiti tra il centro urbano e le zone collinari, alcuni già conclusi, altri in corso d’opera e altri ancora nella fase avanzata di progettazione. Tra gli interventi che si avviano verso la fase di esecuzione dei lavori troviamo il ripristino dell’edificio comunale di via ex Tiro a Segno, il rifacimento della copertura della Biblioteca Malatestiana, la sistemazione del tetto del palazzo del Ridotto e il completamento dei lavori di recupero del palazzetto dello sport ‘Carisport’ a cui la amministrazione comunale destinerà ulteriori 1.502.288,04 euro grazie all’attivazione della polizza assicurativa che copre i danni subìti dagli immobili comunali a seguito dell’alluvione.

Lo stanziamento sarà formalizzato con la prossima variazione di bilancio. Queste azioni si inseriscono nel piano di ricostruzione per garantire il ritorno alla normalità e la piena sicurezza del territorio. "L’opera di ricostruzione e manutenzione straordinaria di tutti gli immobili che, a seguito delle straordinarie precipitazioni piovose di maggio 2023, hanno riportato gravi danni – commenta il sindaco Enzo Lattuca – non si arresta e procede sulla base di quanto emerso a seguito di sopralluoghi tecnici e della disponibilità stessa delle risorse economiche che copriranno ogni singolo intervento. In tre dei quattro casi interessati, si tratta di edifici pubblici dall’alto valore storico e architettonico, frequentati quotidianamente da cittadini, associazioni e visitatori. Nel dettaglio, con la nuova variazione di bilancio andremo ad integrare le risorse già destinate, in alcuni casi frutto di donazioni, e procederemo con l’avvio dell’iter che garantirà l’avvio dei lavori".

In relazione all’edificio di via ex Tiro a Segno 239 (destinatario di una donazione del Movimento 5 Stelle pari a 240 mila euro) i lavori si aggirano intorno a 770 mila euro. Per il palazzo del Ridotto è prevista una spesa di 262.288,04. I lavori da eseguire sul tetto della Biblioteca Malatestiana corrispondono a una spesa complessiva di 1,4 milioni. Un pacchetto di 300 mila euro sarà poi destinato al palazzetto dello sport ‘Carisport’.

Intanto il Commissario straordinario per la ricostruzione ha assegnato, su rhiesta di Acer Forlì-Cesena (ente gestore del patrimonio residenziale pubblico), un finanziamento di 2, 53 milioni di euro al Comune di Cesena per il ripristino dei danni subìti dagli edifici di edilizia residenziale pubblica a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023. Le risorse sono destinate a sette edifici distribuiti tra centro urbano e quartieri più periferici, tutti colpiti in diversa misura dagli effetti dell’alluvione.

Nei mesi scorsi Acer ha effettuato un rilievo dei danni e predisposto la documentazione, successivamente approvata dal Comune.a seguito della quale sono stati avviati i cantieri per i lavori di ripristino: è questo il caso degli stabili di via IV novembre, all’altezza del ponte Vecchio, e di via Castiglione, a San Carlo. Gli interventi interesseranno circa 70 alloggi e permetteranno a molte famiglie di rientrare pienamente negli spazi abitativi attualmente inagibili.

Per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi Acer di Forli-Cesena, di concerto con la struttura commissariale, ha provveduto a sottoscrivere un ‘protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo degli interventi di ricostruzione’ con il Comando provinciale della Guardia di Finanza atto allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza.