Incontro su clima, alluvioni e territorio

Domani sera alle 20.45 nella sala ‘Spazio Cesuola’ in via Ponte Abbadesse 451 si parlerà di ‘Clima, alluvioni e territorio. La crisi climatica tra fake news e scienza’. L’incontro con esperti è organizzato dalla sezione cesenate del Club Alpini a due anni dall’alluvione per parlare del tema dei mutamenti climatici, e dei rischi a cui viene sottoposto il nostro ambiente, dal punto di vista idraulico e idromorfologico, a causa dei fenomeni atmosferici sempre più forti e ricorrenti.

Si discuterà delle buone pratiche che dovrebbero essere messe in atto per salvaguardare il nostro territorio, smentendo false informazioni e luoghi comuni che troppo spesso circolano su questi argomenti.

La serata vedrà la partecipazione di due esperti del settore: Pierluigi Randi, tecnico meteorologo e presidente Ampro (Associazione Meteo Professionisti) e Paride Antolini, geologo, già presidente dell’Ordine Geologi Emilia Romagna. La serata è aperta a tutta la popolazione, con ingresso libero.