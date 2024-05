Infestazione di cavallette. Ecco gli interventi per combatterle

Le infestazioni di cavallette negli ultimi anni hanno colpito diverse colture del territorio collinare romagnolo causando gravi danni alle produzioni agricole. Per contenere il rischio di danni per l’agricoltura, l’ambiente e l’economia, è necessario compiere una capillare attività di monitoraggio nel Cesenate per individuare le cosiddette ’grillare’ ed effettuare attività di contrasto dei focolai mediante trattamenti insetticidi localizzati e tempestivi. Nel corso di queste settimane i tecnici comunali preposti, accompagnati da agricoltori locali, hanno eseguito alcuni sopralluoghi nelle aree collinari di Formignano e di Luzzena. In questo ultimo caso è stata individuata una ’grillara’ rimossa tramite la tecnica dell’erpicatura del terreno. Per contrastare la diffusione delle cavallette è stato autorizzato l’uso del prodotto fitosanitario laser, a base della sostanza attiva spinosad, oltre al Piretro Naturale, ed alla Deltametrina, quale insetticida tradizionale. L’utilizzo di tali trattamenti è limitato al periodo tra il 15 maggio e il 30 giugno. È in corso di definizione un accordo con il servizio fitosanitario regionale, a seguito del quale si potrà procedere ad un rimborso percentuale sui trattamenti eseguiti con l’utilizzo dei prodotti autorizzati e nei terreni ove è presente l’infestazione da cavallette. È necessario conservare tutti i documenti fiscali (fatture, scontrini, documenti di trasporto) che attestino l’avvenuto intervento sulle grillare e il relativo acquisto dei prodotti specifici.

La presenza di grillare deve essere segnalata al Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio - Servizio Igiene e Sanità, utilizzando l’apposita modulistica reperibile sulla homepage del sito dell’Ente, inviando la segnalazione ai seguenti indirizzi: ambiente@comune.cesena.fc.it, oppure su WhatsApp al 333 2409684. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0547 356417 oppure 0547 356390.