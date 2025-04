Invito all’ascolto da Mozart a Chieffo

Si apre domani la quinta edizione della rassegna "Invito all’ ascolto" , guida all’ ascolto di brani di musica di compositori di varie epoche, promossa dalla Fondazione "Elio Bisulli" e dal Centro Culturale Campo della Stella. La novità di questa edizione è che, oltre alla visione–ascolto di registrazioni di grandi capolavori classici, viene anche proposto un concerto dal vivo di canzoni di un cantautore contemporaneo. Per quanto riguarda il repertorio di musica classica vengono offerte all’ ascolto tre forme espressive differenti e cioè il concerto per strumento solista e orchestra, la sinfonia e il poema sinfonico. Vediamo allora nel dettaglio il programma dei quattro appuntamenti Si comincia, come anticipato, domenica 27 alle ore 21 presso l’ aula didattica "E. Piccinini" (via N. Dell’ Amore 15 – Cesena) con Mozart e l’ ascolto dei concerti per pianoforte e orchestra n. 17 K453 e n. 23 K 488. Nella medesima sede e alla stessa ora domenica 4 maggio sarà la volta di Schumann (Sinfonia n. 3 Renana op. 97) mentre domenica 11 maggio l’ ultima serata di musica classica sarà dedicata a Richard Strauss e all’ ascolto della Sinfonia delle Alpi op. 64. La rassegna si conclude invece al Teatro Verdi (via Sostegni 13 – Cesena) domenica 18 maggio con inizio alle ore 21 con "Chieffo Charity Tribute", concerto di musica dal vivo di Benedetto Chieffo che eseguirà canzoni del padre Claudio, notissimo cantautore, scomparso nel 2007, che ha composto tanti canti di ispirazione cristiana. Come sottolineano gli organizzatori di "Invito all’ ascolto", l’ edizione 2025 si caratterizza per l’ accostamento tra musica classica e canzone "che può apparire improprio ma non lo è perché anche una canzone espressione di vita autentica può aiutare a vivere il bene e il bello, in modo analogo se non identico a quello di un brano di musica classica." L’ ingresso ai primi tre appuntamenti della rassegna è gratuito, mentre per il quarto è ad offerta libera.